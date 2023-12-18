Виктория Боня призналась, чем хочет заняться с Илоном Маском
Блогер и телеведущая Виктория Боня снялась на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой, где рассказала о своей жизни, в том числе о пластических операциях и планах на будущее. Например, она собирается создать анимационный проект, похожий на те, что делает американская корпорация Disney. И поработать над ним Боня хотела бы не абы с кем, а со всемирно известным предпринимателем Илоном Маском.
По её словам, задуманный проект очень футуристичный и он как раз о том, что Маск очень любит.
«Очень сильно диджитал. Цифровой тоже. При этом развлекательный», — уточнила Боня.
Утяшева спросила, знает ли Маск о её планах. Боня ответила, что нет, и добавила: «Но я же отправляю в пространство. В каком-то сне ему приснится, и он уже поймёт».
Также Боня хочет стать самой влиятельной женщиной в мире, которая общается с главами стран «Большой семёрки».
А Илон Маск недавно поразмышлял о том, есть ли инопланетяне. Говорит, возможно, в этой части Галактики люди — единственные существа с сознанием.