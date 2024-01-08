Виктория Боня: скандалы, ковид-диссидентство и сомнительные трипы. Самые интересные факты о звёздной блогерше

Виктория росла без отца, воспитывалась бабушкой и матерью.

В 2001 году участвовала в конкурсе «Мисс Земля», но не добралась даже до топ-10.

В 2018 году она отметилась тем, что в прямом эфире «России 1» произнесла матерное слово.

В 2020 году Виктория Боня вдохновилась теорией заговора о чипировании людей через прививки от ковида (мол, за всем этим стоит Билл Гейтс). Причём, по её мнению, управлять чипами можно было через новые 5G-вышки, которые тогда устанавливали по всей стране для усиления сигнала и ускорения работы мобильного интернета. Правда, когда Викторию Боню предупредили о том, что в Европе прививка необходима для работы, Виктория очень быстро пошла в первую же больницу и всё же «чипировалась».

Боня активно делится информацией о запрещённых веществах, которые она употребляет. В первые наркотрипы это была аяуаска — отвар, который производят индейские племена. Его главные ингредиенты — растения с содержанием DMT (диметилтриптамин) — запрещены в большинстве стран, в том числе и в России. Также Боня «прикладывалась» к кактусу Сан-Педро (запрещён в России и других странах, так как содержит психоделический наркотик) и психоделическому токсину, который выделяет одна из жаб Южной Америки (вещество может убить мелкое животное, даже собаку). Все наркотические вещества Виктория Боня, по её словам, употребляет в религиозных целях, для «очищения сознания» и «перерождения».

В отношении Виктории Бони была проверка из-за вероятной пропаганды наркотиков и психотропных веществ.

Постоянно собирает группы для неких «ретритов с шаманами» и «церемоний с Мадрэ». В программе обычно аяуаска, тот самый кактус и другие сомнительные вещи

В 2019 и в 2020 годах она попадала в список самых богатых блогеров в Instagram (запрещена и заблокирована, принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) по версии российского Forbes. В 2019 году у Бони было 14-е место и доход в $410 000, в 2020 году — уже 13-е место и $540 000. Сколько денег ей приносит раскрученный аккаунт сейчас, неизвестно.

Боня также создала собственную косметику, одежду, психологический курс «Женщина на миллион» и тренинг по фейс-фитнесу. Отзывы на косметические средства неплохие, а вот с одеждой вышел казус: в 2018 году одна из покупательниц отнесла кашемировый костюм, купленный в магазине Виктории Бони за 33 000 рублей, на экспертизу, которая выявила, что одежда полностью изготовлена из синтетических материалов.

В 2020 году после предложения Путина закрепить МРОТ на уровне прожиточного минимума Боня возмутилась и заявила, что лучше б государство бизнесменам помогло — у них бизнес на 2 месяца встал. Мол, вот это нормальные работающие люди. А те, кому государство повышает МРОТ, — алкоголики и нищеброды. После шквала гневных комментариев запись пришлось удалить.

Конфликтует со многими медийными личностями, в том числе с коллегой по «Дому-2» Ксенией Собчак. В 2021 году в интервью Лауре Джугелие на канале Fame TV Боня сказала, что нелюбовь к ней Собчак началась, когда Боня «уехала жить на юг Франции и когда появилась на первой красной дорожке Каннского кинофестиваля». Но дальше подколов в соцсетях конфликт не развивается.

Виктория Боня никогда не регистрировала свои отношения официально. Дольше всего она прожила с бизнесменом Александром Смерфитом (7 лет, с 2010 по 2017 год). Он перевёз Викторию с семьей в Монако в 2011 году, а 27 марта 2012 года у них родилась дочь — Анджелина Летиция Смерфит.

В 2022 году, по словам самой Бони, она встречалась с женатым мужчиной — иностранцем, который не говорит по-русски. При этом у неё было табу на женатых, но сердцу не прикажешь.

В личной жизни Виктории Бони была и история о домогательствах со стороны скандального известного продюсера Харви Вайнштейна. По её словам, он пытался домогаться, а Боня ответила, что не интересуется мужчинами. Всё обошлось.

Была амбассадором ювелирных брендов Roberto Bravo (для которого разработала коллекцию украшений) и Jacob & Co, фешен-бренда Philipp Plein и других.

Была лицом бренда декоративной косметики INGLOT, вместе с которым выпустила свою линейку продуктов Victoria Bonya by INGLOT.