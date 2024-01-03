Винокуру насчитали долг 500 тыс. рублей за отопление, а он и не в курсе
Российскому юмористу Владимиру Винокуру придётся разбираться с энергетиками из-за немаленького долга. Московская объединённая энергетическая компания подала иск к культурному фонду, который принадлежит артисту. Компания утверждает, что тот последние 3 года не платил по счетам за отопление. В итоге накапало долгов на полмиллиона рублей. Юристы звезды с этим не согласны.
Ещё в октябре 2023 года суд поставил удовлетворить иск энергетиков. Однако адвокаты Винокура перед Новым годом подали апелляцию на это решение.
Сам артист утверждает, что ничего про иск не знает. «Понятия не имею. Этим не я занимаюсь», — сказал он «Газете.ru».
Впрочем, долги юмориста — цветочки по сравнению с задолженностями, которые налоговики насчитывают популярным блогерам. Вот Саше Митрошиной ФНС выставила счёт на десятки миллионов рублей.