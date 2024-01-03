Винокуру насчитали долг 500 тыс. рублей за отопление, а он и не в курсе

Ещё в октябре 2023 года суд поставил удовлетворить иск энергетиков. Однако адвокаты Винокура перед Новым годом подали апелляцию на это решение.

Сам артист утверждает, что ничего про иск не знает. «Понятия не имею. Этим не я занимаюсь», — сказал он «Газете.ru».

Впрочем, долги юмориста — цветочки по сравнению с задолженностями, которые налоговики насчитывают популярным блогерам. Вот Саше Митрошиной ФНС выставила счёт на десятки миллионов рублей.