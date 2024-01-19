Виновата генетика. Россиянам рассказали, из-за чего возникает рак желудка

По словам специалиста, рак желудка стоит на шестом месте по распространённости и чаще возникает у мужчин, чем у женщин. Нередко заболевание диагностируют у людей, в семье которых уже была онкология. Балкаров объяснил, что из-за мутаций в генах некоторые виды рака могут передаваться по наследству:

диффузный рак желудка — из-за мутации в гене CDH1;

неполипозный колоректальный рак — из-за мутации генов MLH1 или MSH2;

проксимальный полипоз желудка — из-за мутаций гена APC.

Также риски развития рака желудка растут при наличии в нём большого числа бактерий Helicobacter pylori. Эта бактерия непрерывно повреждает желудок, и в результате там начинается воспаление.

Помимо этого, свою роль в развитии рака играет избыток копчёной, жареной, солёной, острой и консервированной пищи. Ещё вредны быстрые перекусы и переедание — они нарушают правильную работу желудка.

Среди причин рака желудка врач назвал такжеканцерогеныв пище. Это нитриты и нитраты, азотная и азотистая кислоты. Эту химию можно встретить в овощах, фруктах, копчёных и вяленых продуктах, пиве и сырах. Такие продукты будут нарушать целостность клеток слизистой желудка и приводить к перерождению здоровых клеток в опухолевые. В число провокаторов рака медик также включил спиртныенапитки и табак.

Благо сейчас болезнь можно выявить на ранних сроках и вовремя пролечиться. А о том, что может лечение на поздних стадиях рака, рассказали в этом материале.