Жизнь
08:45, 20 сентября 2023
1 мин.

Висит груша — можно скушать. Россиянам рассказали, чем так полезен сочный плод

В грушах содержится большое количество железа. Его хватает, чтобы помочь подняться уровню гемоглобина в крови. Но на этом польза фрукта не заканчивается. О том, чем ещё полезны груши, как их выбрать и хранить, рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.

Висит груша — можно скушать. Россиянам рассказали, чем так полезен сочный плод
© Pxhere

Польза груш

Этот вид фруктов может похвастаться тем, что:

  • низкокалориен — в 100 г 47 ккал;
  • содержит клетчатку, важную для нормализации работы кишечника;
  • витамины С, К, В2, В6, В9;
  • богата железом — оно необходимо для поддержания уровня гемоглобина в крови.

При этом есть груши в несчётных количествах не нужно. Специалист предупредила, что это чревато запорами, а у некоторых людей ещё и аллергия может проявиться.

Как выбрать груши

Хорошие груши такие:

  • с приятным ароматом;
  • без пятен, вмятин и царапин;
  • поверхность не блестит;
  • и без жирного налёта — обратное означает, что была обработка химикатами, чтобы подольше сохранились.

Алексеева уточнила, что часто груши продают ещё недозревшими и поэтому твёрдыми. Им нужно дать дозреть. Но хранить плоды следует в холодильнике или на балконе.

Компот из груш, кстати, пьют при расстройствах кишечника и при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.