Висит груша — можно скушать. Россиянам рассказали, чем так полезен сочный плод
В грушах содержится большое количество железа. Его хватает, чтобы помочь подняться уровню гемоглобина в крови. Но на этом польза фрукта не заканчивается. О том, чем ещё полезны груши, как их выбрать и хранить, рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.
Польза груш
Этот вид фруктов может похвастаться тем, что:
- низкокалориен — в 100 г 47 ккал;
- содержит клетчатку, важную для нормализации работы кишечника;
- витамины С, К, В2, В6, В9;
- богата железом — оно необходимо для поддержания уровня гемоглобина в крови.
При этом есть груши в несчётных количествах не нужно. Специалист предупредила, что это чревато запорами, а у некоторых людей ещё и аллергия может проявиться.
Как выбрать груши
Хорошие груши такие:
- с приятным ароматом;
- без пятен, вмятин и царапин;
- поверхность не блестит;
- и без жирного налёта — обратное означает, что была обработка химикатами, чтобы подольше сохранились.
Алексеева уточнила, что часто груши продают ещё недозревшими и поэтому твёрдыми. Им нужно дать дозреть. Но хранить плоды следует в холодильнике или на балконе.
Компот из груш, кстати, пьют при расстройствах кишечника и при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.