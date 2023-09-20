Висит груша — можно скушать. Россиянам рассказали, чем так полезен сочный плод

Польза груш

Этот вид фруктов может похвастаться тем, что:

низкокалориен — в 100 г 47 ккал;

содержит клетчатку, важную для нормализации работы кишечника;

витамины С, К, В2, В6, В9;

богата железом — оно необходимо для поддержания уровня гемоглобина в крови.

При этом есть груши в несчётных количествах не нужно. Специалист предупредила, что это чревато запорами, а у некоторых людей ещё и аллергия может проявиться.

Как выбрать груши

Хорошие груши такие:

с приятным ароматом;

без пятен, вмятин и царапин;

поверхность не блестит;

и без жирного налёта — обратное означает, что была обработка химикатами, чтобы подольше сохранились.

Алексеева уточнила, что часто груши продают ещё недозревшими и поэтому твёрдыми. Им нужно дать дозреть. Но хранить плоды следует в холодильнике или на балконе.

Компот из груш, кстати, пьют при расстройствах кишечника и при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.