Виски и побольше лапши. Стал известен «нездоровый» райдер рэпера Niletto

Сведения из райдера Niletto опубликовал Ural Mash. По его данным, из «тяжёлого люкса» у рэпера только 12-летний виски. Также артист просит возить его на автомобиле марки Mercedes не ниже S-класса и не старше 3 лет. В салоне при этом должны разрешать вейпить.

В целом набор продуктов и напитков в райдере оказался скромным, но отнюдь не зожным. Niletto хочет, чтобы в его гримёрке было следующее:

пачка сигарет с кнопкой;

6 энергетических напитков;

пицца размером 40 см;

5 пачек лапши быстрого приготовления.

А не так давно в Сеть попал и райдер певца Shaman (Ярослава Дронова). В нём оказались «майбахи», подушки на гусином пуху, блэкаут-шторы и другое. Полный список — здесь.