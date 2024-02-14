Жизнь
Опубликовано 14 февраля 2024, 15:50
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Виски и побольше лапши. Стал известен «нездоровый» райдер рэпера Niletto

В Сеть выложили данные из райдера российского рэпера Niletto (Данила Прыткова). Требования к организаторам концертов оказались относительно скромными, но они совсем не про ЗОЖ. Певцу в гримёрку нужно занести 5 пачек лапши быстрого приготовления, сигареты с кнопкой, энергетики, пиццу и кальян. При этом кальян должен обязательно обслуживать профессиональный кальянщик.
Виски и побольше лапши. Стал известен «нездоровый» райдер рэпера Niletto
© Телеграм-канал NILETTO OFFICIAL

Сведения из райдера Niletto опубликовал Ural Mash. По его данным, из «тяжёлого люкса» у рэпера только 12-летний виски. Также артист просит возить его на автомобиле марки Mercedes не ниже S-класса и не старше 3 лет. В салоне при этом должны разрешать вейпить.

В целом набор продуктов и напитков в райдере оказался скромным, но отнюдь не зожным. Niletto хочет, чтобы в его гримёрке было следующее:

  • пачка сигарет с кнопкой;
  • 6 энергетических напитков;
  • пицца размером 40 см;
  • 5 пачек лапши быстрого приготовления.

А не так давно в Сеть попал и райдер певца Shaman (Ярослава Дронова). В нём оказались «майбахи», подушки на гусином пуху, блэкаут-шторы и другое. Полный список — здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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