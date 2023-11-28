«Вкалывала с больной ногой». Портниха Пугачёвой назвала певицу несчастной
Алла Пугачёва в своё время была очень популярной в России — огромные залы, горы цветов и восторженные взгляды поклонников. Но то, что стоит за диким успехом, чаще всего скрыто от глаз и ушей зрителей. Пролить свет могут сами артисты или люди, которые видели, на что им приходилось идти. Некоторыми фактами о Примадонне с журналистам поделилась швея Любовь Аксёнова, которая много лет снабжала певицу сценическими костюмами.
Аксёнова вспомнила трудный период своей жизни, когда у неё были проблемы с деньгами. Швея могла обратиться за помощью к Пугачёвой, но не стала.
«Я не хотела. Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло», — объяснила швея.
По её словам, звезда с самой молодости мучилась из-за боли в ноге, да такой, что не могла на неё наступать.
«Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — добавила Аксёнова.
Женщины разорвали отношения в далёком 1984 году, рассказала швея в интервью «Московскому комсомольцу». Причём без явного повода — сыграли свою роль слухи: Аксёновой наговаривали на Пугачёву и наоборот.