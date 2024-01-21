Вход только с детьми. Кто может оформить семейную ипотеку в 2024 году

Оформить семейную ипотеку могут родители и усыновители, у которых:

два и более несовершеннолетних ребёнка,

один ребёнок, родившийся после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2023 года,

ребёнок-инвалид, родившийся до 31 декабря 2023 года.

Родитель-заёмщик и его дети должны быть гражданами РФ. Семья не обязательно должна быть «полной»: оформить ипотеку может мать- или отец-одиночка, вдова или вдовец.Кроме того, оба родителя могут взять ипотеку каждый на себя с участием одного и того же ребёнка (детей).

Если семейная ипотека оформлялась, когда родители были в браке, а потом они развелись до того, как погасили кредит, то льготные условия сохраняются. Но бывшим супругам придётся делить имущество и долги.

Первоначальный взнос по семейной ипотеке в 2024 году должен быть не менее 20% стоимости недвижимости. Предельная сумма кредита по сниженной ставке — 12 млн рублей для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО и 6 млн для всех остальных регионов России.