Владельцам домашних питомцев рассказали, как защитить их от болезней осенью

Что угрожает животным осенью

Переохлаждение. Резкие перепады температур плохо влияют на иммунную систему. Избыточная влажность и сильный ветер могут спровоцировать переохлаждение и дальнейшую активизацию бактерий и вирусов в организме.

Авитаминоз. Чаще всего витаминов не хватает животным из группы риска, включая тех, кто находится на натуральном питании. Витаминных добавок для животных на рынке много, но включать их в рацион следует только после консультации с ветеринаром и дополнительного обследования.

Снижение активности. Осенью животные больше едят и меньше двигаются. Так они готовятся к зиме: повышенный аппетит и малоподвижность позволяют им откладывать лишние калории. Важно следить, чтобы любимец не оброс жирком слишком сильно.

Сезонная линька. Осенью питомцы линяют чуть дольше, потому что зимой шерсть должна быть более плотной и густой. В этот период нужно чаще вычёсывать собаку или кошку и следить, чтобы не образовывались колтуны. Кроме того, смена шерсти происходит за счёт гормональной перестройки на фоне сокращения светового дня. Животное расходует много энергии на перенастройку организма, поэтому становится менее активным.

Обострение аллергии. Если летом животное было на даче, осенью у него может проявиться реакция на домашнего пылевого клеща. Как правило, на него реагируют кошки. Обостриться может и блошиный дерматит — это аллергическая реакция на укусы блох. Обрабатывать питомца средствами от блох, клещей и т.д. следует до заморозков.

Отравление. Осенью многие обрабатывают загородные дома токсичными веществами от грызунов. Нужно следить, чтобы собака или кошка не отравились. Потенциально опасны также удобрения, фунгициды, гербициды и антифризы, которыми по осени обрабатывают дачные участки.

Как поддержать здоровье питомцев осенью

Вот 5 основных правил от экспертов: