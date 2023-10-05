Владельцы умного дома Xiaomi столкнулись с масштабным сбоем. Восстание машин?

С 19 часов на сайте Downradar начали появляться сообщения от недовольных пользователей, что домашняя техника Xiaomi, которая используется в системе умного дома (пылесосы, камеры наблюдения и сами системы умного дома), перестала видеть Сеть и перезагрузка что Wi-Fi, что приложения ничего не дала. С проблемами столкнулись жители Белоруссии и России, а точнее — 1404 москвича, 330 питерцев и множество других.

Наибольший пик обращений случился около полуночи — 266 сообщений о неполадках. На сайте числится, что серверы восстановлены и всё работает в штатном режиме, однако сообщения от пользователей продолжают поступать.

Аккаунты и группы Xiaomi завалены возмущёнными комментариями россиян, но представители компании о причинах сбоя не сообщают и лишь обещают исправить всё в ближайшее время. На Downradar предположили, что на сайте xiaomi.com некорректно настроено перенаправление с разных версий, поэтому лучше ссылку прописать вручную.

Но это не единственный сбой, который попортил нервы россиянам 4 октября. Неполадки зафиксировали и в системе регистрации машин в ГИБДД. И в отделениях уже вторые сутки не могли нормально выдавать водительские удостоверения, поэтому там образовалась очередь.