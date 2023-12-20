Жизнь
14:40, 20 декабря 2023
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Власти отобрали у россиянина больше 200 игрушек-роботов. Доигрался

У жителя Перми государство арестовало 236 игрушечных роботов. Из своей коллекции мужчина собрал целый музей, вот только почему-то ни в какую не платил за коммуналку. Также он не хотел или не мог вернуть деньги по кредитам. В итоге у него образовался гигантский долг — около 2 млн рублей. Как рассказали в местном управлении службы судебных приставов, игрушки у коллекционера забрали в счёт долгов. Но коллекция потеряна не навсегда.

Власти отобрали у россиянина больше 200 игрушек-роботов. Доигрался
© Freepik/kues1

«236 моделей мультипликационных героев были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя. Игрушки будут возвращены пермяку после уплаты всей суммы задолженности», — рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Как отметили в ведомстве, должник — основатель музея игрушек-роботов. Правда, вся его коллекция стоит 155 000 рублей, это покроет долг в 2 млн рублей лишь на 8%.

Приставы не только забрали у пермяка роботов, но и запретили ему совершать сделки с квартирой.

Ранее за долги по коммуналке от судебных приставов досталось победителю детского «Голоса» Даниле Плужникову. Оказалось, он много лет не платил за квартиру, полученную от властей Сочи.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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