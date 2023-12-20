Власти отобрали у россиянина больше 200 игрушек-роботов. Доигрался

«236 моделей мультипликационных героев были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя. Игрушки будут возвращены пермяку после уплаты всей суммы задолженности», — рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Как отметили в ведомстве, должник — основатель музея игрушек-роботов. Правда, вся его коллекция стоит 155 000 рублей, это покроет долг в 2 млн рублей лишь на 8%.

Приставы не только забрали у пермяка роботов, но и запретили ему совершать сделки с квартирой.

Ранее за долги по коммуналке от судебных приставов досталось победителю детского «Голоса» Даниле Плужникову. Оказалось, он много лет не платил за квартиру, полученную от властей Сочи.