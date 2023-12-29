Власти вынесли вердикт Киркорову после «голой» вечеринки
Минкульт заявил, что певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста. Ведомство пояснило, что гражданина РФ могут лишить госнаграды только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и судебного приговора. Ранее в Минкульт обращался общественник Виталий Бородин, известный жалобами на знаменитостей. Поводом стала «голая» вечеринка Насти Ивлеевой, на которой засветился в том числе и Киркоров.
© fkirkorov/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Минкульт сослался на текст Положения о государственных наградах России.
«Награждённый может быть лишён государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — объяснило ведомство изданию «Подъём».
Как известно, против Киркорова уголовные дела не возбуждались, а значит и оснований для лишения его госнаграды нет. Однако ранее юрист Иван Соловьев говорил, что основанием для лишения Киркорова звания может быть «нарушение профессиональной этики и моральных норм», а также «непристойное поведение».
Проблемы у Киркорова начались после того, как он посетил вечеринку блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Скандальным мероприятие стало из-за дресс-кода, его обозначили как almost naked («почти без одежды»). При этом некоторые гости пришли в уж очень откровенных нарядах. Рэпер Vacio явился на тусу вообще в одном носке на голое тело.
Среди гостей на скандальном мероприятии были Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие звёзды. Они извинились, но некоторых всё равно начали жёстко «отменять». С Ивлеевой перестали сотрудничать МТС и «Тинькофф», ей устроили налоговую проверку. По данным «МК», выступления Филиппа Киркорова вырезают из «Голубого огонька» и других новогодних передач. Сцены с его участием решили переснять с другими артистами.