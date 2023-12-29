Власти вынесли вердикт Киркорову после «голой» вечеринки

Минкульт сослался на текст Положения о государственных наградах России.

«Награждённый может быть лишён государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — объяснило ведомство изданию «Подъём».

Как известно, против Киркорова уголовные дела не возбуждались, а значит и оснований для лишения его госнаграды нет. Однако ранее юрист Иван Соловьев говорил, что основанием для лишения Киркорова звания может быть «нарушение профессиональной этики и моральных норм», а также «непристойное поведение».

Проблемы у Киркорова начались после того, как он посетил вечеринку блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Скандальным мероприятие стало из-за дресс-кода, его обозначили как almost naked («почти без одежды»). При этом некоторые гости пришли в уж очень откровенных нарядах. Рэпер Vacio явился на тусу вообще в одном носке на голое тело.

Среди гостей на скандальном мероприятии были Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие звёзды. Они извинились, но некоторых всё равно начали жёстко «отменять». С Ивлеевой перестали сотрудничать МТС и «Тинькофф», ей устроили налоговую проверку. По данным «МК», выступления Филиппа Киркорова вырезают из «Голубого огонька» и других новогодних передач. Сцены с его участием решили переснять с другими артистами.