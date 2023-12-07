Влюблённые услышали странные звуки в новой квартире. Увиденное повергло их в шок
Каких только непрошеных гостей не встретишь в съёмном жилье. Тараканы, клопы, муравьи и даже грызуны — вряд ли таким соседством удивишь тех, кто имеет большой опыт аренды. Однако семейная пара из города Бендеры на своём примере доказала, что вся эта живность — ещё не самый плохой вариант. Они столкнулись с совсем необычными обитателями квартиры.
Молодая пара въехала в съёмную квартиру в тихом спальном районе и уже на второй день начала слышать странные звуки на балконе. Он напоминал писк.
Квартиранты не смогли самостоятельно найти источник звука и вызвали экстренные службы. Чтобы докопаться до правды, спасателям пришлось вскрыть деревянную обшивку и пол на балконе.
Источником неприятных звуков оказались летучие мыши. Причём их была не пара, не тройка и даже не десяток. Под досками пряталось почти 500 летучих мышек.
К счастью, почти все они уже впали в спячку, поэтому спасателям удалось без проблем их эвакуировать из чужой квартиры. Их просто собрали в коробки и вывезли в естественную среду обитания, рассказали представители местных экстренных служб.