Жизнь
13:20, 07 декабря 2023
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Влюблённые услышали странные звуки в новой квартире. Увиденное повергло их в шок

Каких только непрошеных гостей не встретишь в съёмном жилье. Тараканы, клопы, муравьи и даже грызуны — вряд ли таким соседством удивишь тех, кто имеет большой опыт аренды. Однако семейная пара из города Бендеры на своём примере доказала, что вся эта живность — ещё не самый плохой вариант. Они столкнулись с совсем необычными обитателями квартиры.

Влюблённые услышали странные звуки в новой квартире. Увиденное повергло их в шок
© PxHere

Молодая пара въехала в съёмную квартиру в тихом спальном районе и уже на второй день начала слышать странные звуки на балконе. Он напоминал писк.

Квартиранты не смогли самостоятельно найти источник звука и вызвали экстренные службы. Чтобы докопаться до правды, спасателям пришлось вскрыть деревянную обшивку и пол на балконе.

Источником неприятных звуков оказались летучие мыши. Причём их была не пара, не тройка и даже не десяток. Под досками пряталось почти 500 летучих мышек.

К счастью, почти все они уже впали в спячку, поэтому спасателям удалось без проблем их эвакуировать из чужой квартиры. Их просто собрали в коробки и вывезли в естественную среду обитания, рассказали представители местных экстренных служб.

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