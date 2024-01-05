Внебрачный сын Жванецкого бросил жену в чужой стране и забрал у неё 6,7 млн рублей

Фёдорова сообщила, что Рывкин уехал в США и оставил её в чужой стране с её ребёнком от предыдущих отношений. По её словам, в Америку внебрачный сын Жванецкого отправился, чтобы покорить город «для тех, кто добился».

Девушка добавила, что её теперь уже экс-супруга ничуть не смущает требовать денег у матери-одиночки на оплату отеля, в который он съехал от неё, и новую жизнь в Штатах. Фёдорова перевела бывшему $75 000 (6,7 млн рублей), написал «Стархит».

Михаил Жванецкий был женат 4 раза. У него есть трое детей, родившихся в официальных браках, и ещё трое внебрачных.

Ранее стало известно, что первая жена рэпера Гуфа Айза Долматова собралась судиться с ним за алименты на их общего 13-летнего сына. Причём сумму она насчитала немаленькую.