Лицом не вышел. Мужчину отшили на 10 собеседованиях подряд из-за внешности

Как пишет The Thaiger, фермер по имени Труонг за 10 дней прошёл 10 собеседований и везде получил отказы. Он хотел устроиться на работу на одну из фабрик по производству электроники, славящихся высокими зарплатами и льготами. Один из менеджеров по секрету рассказал мужчине, что его не взяли из-за непривлекательной внешности.

Фермер возмутился такому раскладу, ведь он всего лишь хотел устроиться за завод, а не пойти в модели. Несмотря на неудачу, Труонг решил не сдаваться и продолжить поиски работы. Он заявил, что угловатое лицо — это не преступление и не препятствие для трудоустройства.

Впрочем, за внешний видом всё равно нужно следить. Вот, например, продукты, из-за которых лицо стареет быстрее. Спойлер: вредно всё самое вкусное.