Жизнь
Опубликовано 28 января 2024, 09:20
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Вода, лимон и очумелые ручки. Как проверить качество муки в домашних условиях

Многие хозяйки любят печь из пшеничной муки вкусности или даже простой хлеб. Мука требуется и в приготовлении соусов и вторых блюд — словом, на кухне без неё никуда. Однако, чтобы всё получилось, как задумывалось, нужно выбрать качественный продукт, а вот с этим уже могут быть проблемы. Как выбрать и проверить муку, рассказала биолог Лялина.
Вода, лимон и очумелые ручки. Как проверить качество муки в домашних условиях
© Sonia Nadales / Unsplash

Биолог Ирина Лялина объяснила, как нужно выбирать муку. Нюансов, от которых зависит качество продукта, много, например:

  • срок годности на упаковке (чем свежее мука, тем лучше будет выпечка);
  • помол (для разных целей нужен разный помол, самый маленький 00 подойдёт для бисквита, а whole wheat — для хлеба);
  • состав (цельнозерновая и неотбелённая мука полезнее, но для дрожжевого теста она не пойдёт);
  • упаковка (из плотной герметичной бумаги или ткани);
  • международный значок качества ISO (указывает на международную сертификацию).

Как проверить качество муки

  1. Растереть немного муки между пальцами — она должна скрипеть и рассыпаться.
  2. Понюхать, чтобы не пахло кислинкой или затхлостью. Если не уверены — залейте водой, тогда запах плохой муки (если он был) усилится.
  3. Попробуйте на вкус — если ощущаются кислота или плесень, то мука испорчена.
  4. Размешайте муку с водой в равных пропорциях, она не должна потерять белый цвет. А если добавить ещё воды до состояния раствора, то осадка быть не должно.
  5. Добавьте лимонный сок или уксус в кашицу из муки и воды. Если зашипело, то производитель добавил в муку известь. Это значит, что и мука плохая, и производитель.

Хранить муку можно в герметичном контейнере и в прохладном сухом месте. Если положить её в холодильник в плотной таре, то срок годности увеличивается до двух лет.

Если хлеб уже готов и хочется подольше сохранить его свежим, то у эксперта Бурматнова есть для этого лайфхак.

Автор:Ника Белова
Редакция
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