Вода, лимон и очумелые ручки. Как проверить качество муки в домашних условиях

Биолог Ирина Лялина объяснила, как нужно выбирать муку. Нюансов, от которых зависит качество продукта, много, например:

срок годности на упаковке (чем свежее мука, тем лучше будет выпечка);

помол (для разных целей нужен разный помол, самый маленький 00 подойдёт для бисквита, а whole wheat — для хлеба);

состав (цельнозерновая и неотбелённая мука полезнее, но для дрожжевого теста она не пойдёт);

упаковка (из плотной герметичной бумаги или ткани);

международный значок качества ISO (указывает на международную сертификацию).

Как проверить качество муки

Растереть немного муки между пальцами — она должна скрипеть и рассыпаться. Понюхать, чтобы не пахло кислинкой или затхлостью. Если не уверены — залейте водой, тогда запах плохой муки (если он был) усилится. Попробуйте на вкус — если ощущаются кислота или плесень, то мука испорчена. Размешайте муку с водой в равных пропорциях, она не должна потерять белый цвет. А если добавить ещё воды до состояния раствора, то осадка быть не должно. Добавьте лимонный сок или уксус в кашицу из муки и воды. Если зашипело, то производитель добавил в муку известь. Это значит, что и мука плохая, и производитель.

Хранить муку можно в герметичном контейнере и в прохладном сухом месте. Если положить её в холодильник в плотной таре, то срок годности увеличивается до двух лет.

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