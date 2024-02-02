Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 12:40
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Водителей предупредили о рисках ДТП из-за неработающей печки

Неисправная климатическая система в автомобиле чревата проблемами со здоровьем у водителя. Особенно если отопитель салона вышел из строя в дороге и нет возможности быстро его починить. Но это не единственная проблема — переохлаждение влияет на качество управления машиной. Что может случиться, если плохо греет печка в машине, рассказала врач-терапевт Клиники «Медси на Федосьино» Яна Назаренко.
Freepik

Freepik

Когда в автомобиле плохо работает система обогрева салона, зимой в первую очередь сильно страдают ноги, предупредила Назаренко.

Это, в свою очередь, может отразиться на качестве вождения. Управлять автомобилем сложнее, так как при переохлаждении движения в мышцах и суставах резко снижаются, отметила врач.

Если ноги долго находятся в холоде, можно получить целый букет болячек — от воспаления лёгких до болезней мочевыделительной системы и суставов.

Так что, если быстро починить печку в машине не получится, нужно восстановить кровоток своими силами. Помогут растирания, тёплое питьё и сухие вещи из натуральных тканей, посоветовала доктор в разговоре с «Газетой.ru».

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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