Водителей предупредили об обязательном продлении прав в 2024 году
Автопродление прав в России перестаёт работать. Об этом Shot узнал от источника в руководстве ГИБДД. Раньше водительские удостоверения, срок которых истекал до 31 декабря 2023 года, автоматически продлевали ещё на 3 года. Теперь от этих поблажек отказались — придётся идти в ГИБДД за новым документом. Рассказываем, какие ещё нововведения ждут российских водителей в 2024 году.
Изменения для водителей в 2024 году
Автопродления прав не будет
Что планируется
По данным СМИ, , истекающие в 2024 году, продлевать автоматически не будут. Кроме того, срок действия прав планируют увеличить с 10 до 20 лет — об этом Shot рассказал источник в Госдуме. Вероятнее всего, поправка начнёт действовать с 2025 года. То есть, если такое решение примут, выданные в 2024 году права будут действовать до 2034-го, а в 2025-м — до 2045-го.
Срок выдачи прав сейчас
Пока что водительское удостоверение выдаётся сроком на 10 лет. Согласно постановлению правительства от 2022 года, если срок действия документа заканчивался с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, то они автоматически продлевались на 3 года. Если в 2024-м — права придётся обменять.
Чтобы продлить водительское удостоверение в 2024-м, нужно будет идти в ГИБДД с медсправкой формы 003-В/у.
Признание прав недействительными
С 1 апреля в России в ряде случаев станут признавать некоторые водительские удостоверения недействительными.
Мера затронет россиян с правами другого государства или международными — они будут действовать год с момента вступления закона в силу. Потом водители должны будут получить российские права. То же самое касается иностранцев, которые стали гражданами России.
Недопуск до экзамена
По новому регламенту сдать экзамен не смогут:
- те, кто получил повестку из военкомата, но не явился по ней;
- лишённые прав за езду в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования;
- водители, у которых в процессе сдачи экзаменов истёк срок действия паспорта или справки об отсутствии противопоказаний к управлению авто — пока документ не появится.