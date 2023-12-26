Водителей предупредили об обязательном продлении прав в 2024 году

Изменения для водителей в 2024 году

Автопродления прав не будет

Что планируется

По данным СМИ, водительские удостоверения , истекающие в 2024 году, продлевать автоматически не будут. Кроме того, срок действия прав планируют увеличить с 10 до 20 лет — об этом Shot рассказал источник в Госдуме. Вероятнее всего, поправка начнёт действовать с 2025 года. То есть, если такое решение примут, выданные в 2024 году права будут действовать до 2034-го, а в 2025-м — до 2045-го.

Срок выдачи прав сейчас

Пока что водительское удостоверение выдаётся сроком на 10 лет. Согласно постановлению правительства от 2022 года, если срок действия документа заканчивался с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, то они автоматически продлевались на 3 года. Если в 2024-м — права придётся обменять.

Чтобы продлить водительское удостоверение в 2024-м, нужно будет идти в ГИБДД с медсправкой формы 003-В/у.

Признание прав недействительными

С 1 апреля в России в ряде случаев станут признавать некоторые водительские удостоверения недействительными.

Мера затронет россиян с правами другого государства или международными — они будут действовать год с момента вступления закона в силу. Потом водители должны будут получить российские права. То же самое касается иностранцев, которые стали гражданами России.

Недопуск до экзамена

По новому регламенту сдать экзамен не смогут: