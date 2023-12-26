Жизнь
19:20, 26 декабря 2023
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Водителей предупредили об обязательном продлении прав в 2024 году

Автопродление прав в России перестаёт работать. Об этом Shot узнал от источника в руководстве ГИБДД. Раньше водительские удостоверения, срок которых истекал до 31 декабря 2023 года, автоматически продлевали ещё на 3 года. Теперь от этих поблажек отказались — придётся идти в ГИБДД за новым документом. Рассказываем, какие ещё нововведения ждут российских водителей в 2024 году.

Водителей предупредили об обязательном продлении прав в 2024 году
© Freepik/freepik

Изменения для водителей в 2024 году

Автопродления прав не будет

Что планируется

По данным СМИ, , истекающие в 2024 году, продлевать автоматически не будут. Кроме того, срок действия прав планируют увеличить с 10 до 20 лет — об этом Shot рассказал источник в Госдуме. Вероятнее всего, поправка начнёт действовать с 2025 года. То есть, если такое решение примут, выданные в 2024 году права будут действовать до 2034-го, а в 2025-м — до 2045-го.

Срок выдачи прав сейчас

Пока что водительское удостоверение выдаётся сроком на 10 лет. Согласно постановлению правительства от 2022 года, если срок действия документа заканчивался с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, то они автоматически продлевались на 3 года. Если в 2024-м — права придётся обменять.

Чтобы продлить водительское удостоверение в 2024-м, нужно будет идти в ГИБДД с медсправкой формы 003-В/у.

Признание прав недействительными

С 1 апреля в России в ряде случаев станут признавать некоторые водительские удостоверения недействительными.

Мера затронет россиян с правами другого государства или международными — они будут действовать год с момента вступления закона в силу. Потом водители должны будут получить российские права. То же самое касается иностранцев, которые стали гражданами России.

Недопуск до экзамена

По новому регламенту сдать экзамен не смогут:

  • те, кто получил повестку из военкомата, но не явился по ней;
  • лишённые прав за езду в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования;
  • водители, у которых в процессе сдачи экзаменов истёк срок действия паспорта или справки об отсутствии противопоказаний к управлению авто — пока документ не появится.
Автор:Кира Полякова
Редакция
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