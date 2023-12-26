Водители рассказали, как развлекаются в пробках
Личный автомобиль упрощает жизнь ровно до тех пор, пока не наступает час пик. В пробках жизнь как будто замедляется и появляется время для себя. Каждый использует его по-своему. Каршеринг-сервис «Ситидрайв» и аналитики A2:Research опросили российских водителей на тему того, что они делают, когда оказываются в дорожном заторе. Возможно, идеи других автомобилистов придутся по душе и вам.
Чаще всего в пробке водители слушают музыку — этим занимается больше половины опрошенных. А вот подпевающих гораздо меньше — караоке в машине устраивает лишь 7% автомобилистов.
Треть водителей проводят время в пробке за просмотром кино. Четвёртая часть — звонят родственникам или друзьям. По 11% автомобилистов сёрфят по соцсетям и слушают подкасты, пока пробка не рассосётся.
И совсем небольшой процент автолюбителей используют время в пробке, чтобы перекусить или поиграть с антистресс-игрушкой, привела результаты опроса газета «Известия».
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