Водители рассказали, как развлекаются в пробках

Чаще всего в пробке водители слушают музыку — этим занимается больше половины опрошенных. А вот подпевающих гораздо меньше — караоке в машине устраивает лишь 7% автомобилистов.

Треть водителей проводят время в пробке за просмотром кино. Четвёртая часть — звонят родственникам или друзьям. По 11% автомобилистов сёрфят по соцсетям и слушают подкасты, пока пробка не рассосётся.

И совсем небольшой процент автолюбителей используют время в пробке, чтобы перекусить или поиграть с антистресс-игрушкой, привела результаты опроса газета «Известия».

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