Водителя, врезавшегося в Maybach с рэпером Бастой, выдворят из России
Мелкой неприятностью закончился для рэпера Басты (Василий Вакуленко) концерт в Санкт-Петербурге 3 декабря. Maybach, который вёз артиста после шоу, успел всего немного отъехать от «Газпром Арены», когда в него влетела иномарка Kia. Рэпер не пострадал и даже записал оптимистичное видео для фанатов. А вот у виновника мелкого ДТП теперь большие проблемы.
За рулём Kia находился водитель по фамилии Камолов. Оказалось, мужчина целых 3 года уклонялся от выезда из России, сообщил телеграм-канал Mash на Мойке.
Теперь бегать от административного выдворения, к которому его приговорил суд в Санкт-Петербурге, ему будет сложнее. Перед принудительным отъездом из России автомобилист должен будет заплатить штраф 5000 рублей.
Баста после концерта в Питере и ДТП записал обращение к фанатам. Вот что он сказал.