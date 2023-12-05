Водителя, врезавшегося в Maybach с рэпером Бастой, выдворят из России

За рулём Kia находился водитель по фамилии Камолов. Оказалось, мужчина целых 3 года уклонялся от выезда из России, сообщил телеграм-канал Mash на Мойке.

Теперь бегать от административного выдворения, к которому его приговорил суд в Санкт-Петербурге, ему будет сложнее. Перед принудительным отъездом из России автомобилист должен будет заплатить штраф 5000 рублей.

Баста после концерта в Питере и ДТП записал обращение к фанатам. Вот что он сказал.