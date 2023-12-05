Жизнь
10:00, 05 декабря 2023
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Водителя, врезавшегося в Maybach с рэпером Бастой, выдворят из России

Мелкой неприятностью закончился для рэпера Басты (Василий Вакуленко) концерт в Санкт-Петербурге 3 декабря. Maybach, который вёз артиста после шоу, успел всего немного отъехать от «Газпром Арены», когда в него влетела иномарка Kia. Рэпер не пострадал и даже записал оптимистичное видео для фанатов. А вот у виновника мелкого ДТП теперь большие проблемы.

Водителя, врезавшегося в Maybach с рэпером Бастой, выдворят из России
© commons.wikimedia.org/Gazgolder/CC BY-SA 4.0

За рулём Kia находился водитель по фамилии Камолов. Оказалось, мужчина целых 3 года уклонялся от выезда из России, сообщил телеграм-канал Mash на Мойке.

Теперь бегать от административного выдворения, к которому его приговорил суд в Санкт-Петербурге, ему будет сложнее. Перед принудительным отъездом из России автомобилист должен будет заплатить штраф 5000 рублей.

Баста после концерта в Питере и ДТП записал обращение к фанатам. Вот что он сказал.

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