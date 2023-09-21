Водителям напомнили о штрафе за непристёгнутых пассажиров на заднем сиденье

Например, в Москве камеры ещё c 2020 года начали фиксировать непристёгнутые ремни, но только у водителей. Уже тогда в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что комплексы видели, когда пассажир едет без пристёгнутого ремня безопасности, хотя наказания за это не было.

А теперь в столице около 206 камер будут ловить непристёгнутых пассажиров. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения. Если возникнут какие-то сомнения, решения будут принимать в пользу водителей, заверил руководитель московского Дептранса Максим Ликсутов.

К слову, правила дорожного ремня насчёт ремней безопасности затрагивают не только пассажиров спереди, но и пассажиров сзади. Нарушителям же грозит штраф в 500 рублей. Впрочем, если вас поймали, можно отделаться и устным предупреждением.

Можно и вовсе избежать наказания, если задний ряд вашего авто попросту не оборудован ремнями безопасности. Но это касается старых автомобилей, которые сейчас уже и не производят. Современные авто оборудованы ремнями для каждого пассажира.