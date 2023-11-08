Водителям назвали привычки, которые убивают двигатель авто

Первая: срок службы двигателя падает, если водитель едет по трассе на высшей передаче с минимальными оборотами двигателя.

«Детали кривошипно-шатунного механизма при этом испытывают высокие нагрузки, а масляный насос работает с невысокой производительностью. И слой масла на вкладышах коленвала и поршнях быстро протирается», — объяснил автоэксперт.

Он порекомендовал хотя бы один-два раза за сезон проехать по свободной дороге на высоких оборотах двигателя со скоростью выше 100 км/ч, чтобы избавиться от нагара.

Вторая: давать полный газ на непрогретом двигателе — после запуска его детали не успевают равномерно прогреться.

Третья касается двигателей с турбонаддувом при движении в экстремальных режимах. Если вам нужно остановиться, дайте двигателю хотя бы две минуты поработать на холостом ходу.

А ещё есть три ошибки, которые люди чаще всего совершают, когда моют автомобиль самостоятельно. Одна из них — начинать с колёс.