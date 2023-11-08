Водителям назвали привычки, которые убивают двигатель авто
У каждого автомобилиста свой стиль вождения — многие стараются ездить экономно. Но некоторые их лайфхаки совсем не на пользу машине — например, езда на высшей передаче с низкими оборотами. Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с «Газетой.Ru» перечислил три распространённые ошибки автомобилистов, которые приводят к повышенному износу двигателя и его преждевременной поломке.
Первая: срок службы двигателя падает, если водитель едет по трассе на высшей передаче с минимальными оборотами двигателя.
«Детали кривошипно-шатунного механизма при этом испытывают высокие нагрузки, а масляный насос работает с невысокой производительностью. И слой масла на вкладышах коленвала и поршнях быстро протирается», — объяснил автоэксперт.
Он порекомендовал хотя бы один-два раза за сезон проехать по свободной дороге на высоких оборотах двигателя со скоростью выше 100 км/ч, чтобы избавиться от нагара.
Вторая: давать полный газ на непрогретом двигателе — после запуска его детали не успевают равномерно прогреться.
Третья касается двигателей с турбонаддувом при движении в экстремальных режимах. Если вам нужно остановиться, дайте двигателю хотя бы две минуты поработать на холостом ходу.
А ещё есть три ошибки, которые люди чаще всего совершают, когда моют автомобиль самостоятельно. Одна из них — начинать с колёс.