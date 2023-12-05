Водителям назвали самые опасные для машины зимние реагенты

По словам специалиста, хуже всего для авто химические и комбинированные реагенты. Обычно они состоят из хлорида натрия — технической поваренной соли — и добавок, например мраморной крошки.

Во-первых, страдает кузов — соль разъедает лакокрасочное и резиновое покрытия, в итоге сколы и царапины начинают ржаветь, также ржавчина появляется на днище и порогах. И это ещё не всё — разрушаются пластиковые обвесы, плафоны фар и даже шины.

Во-вторых, реагенты оседают почти на всех деталях подвески, но особенно страдают стойки амортизатора, бензобак, топливные и тормозные магистрали.

Меньше всего вреда, по словам Кукарина, наносят абразивные средства без добавления солей.

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