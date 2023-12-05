Жизнь
18:40, 05 декабря 2023
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Водителям назвали самые опасные для машины зимние реагенты

Никого уже не удивить тем, что реагенты с городских улиц портят кожаную обувь, но их мощь способна превратить в решето и наших железных коней. Руководитель направления кузовного ремонта сети автосервисов Ярослав Кукарин рассказал «Газете.Ru», какие зимние посыпки опаснее всего для автомобиля и что они могут сотворить с вашей любимой ласточкой.

Водителям назвали самые опасные для машины зимние реагенты
© Freepik/freepik

По словам специалиста, хуже всего для авто химические и комбинированные реагенты. Обычно они состоят из хлорида натрия — технической поваренной соли — и добавок, например мраморной крошки.

Во-первых, страдает кузов — соль разъедает лакокрасочное и резиновое покрытия, в итоге сколы и царапины начинают ржаветь, также ржавчина появляется на днище и порогах. И это ещё не всё — разрушаются пластиковые обвесы, плафоны фар и даже шины.

Во-вторых, реагенты оседают почти на всех деталях подвески, но особенно страдают стойки амортизатора, бензобак, топливные и тормозные магистрали.

Меньше всего вреда, по словам Кукарина, наносят абразивные средства без добавления солей.

Ранее эксперт по ДТП рассказал, как ни в ком случае не нужно ездить зимой. Первая ошибка — трогаться, как только завели машину.

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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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