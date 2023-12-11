Водителям объяснили, как сохранить спокойствие зимой
Дорога — это всегда место повышенной опасности, с зимней дорогой ситуация ещё хуже. Многие предпочитают не ездить на машине в это время года — всё-таки кругом снег, гололёд, сугробы, а ещё почти нет солнечного света. Есть и те, кто садятся за руль, хоть и переживают из-за сложностей, которые могут возникнуть в пути. О том, как сохранить спокойствие при вождении зимой, рассказали эксперты «СберАвто» и «СберЗдоровья».
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Специалисты посоветовали заранее продумать маршрут и график движения — лучше находиться в пути в светлое время суток. Стоит уточнить прогноз погоды и отказаться от поездки в снегопад и небольшую оттепель, особенно если вы испытываете тревожность за рулём.
Также они рекомендуют держать под рукой:
- контактные номера соседей на случай разрядки аккумулятора;
- инструкцию от автомобиля;
- термокружку с несколькими пакетиками чая;
- пару визиток эвакуаторных служб;
- дополнительные бланки европротокола;
- качественную лопату.
При движении на зимней дороге важно сохранять концентрацию, соблюдать дистанцию и контролировать скорость. Все движения должны быть плавными и осторожными.
Как объяснила психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба, если тревога застала вас в пути, лучше восстановить спокойствие, остановившись в безопасном месте. Там можно позвонить близким или друзьям и рассказать о своих страхах. Также можно использовать отвлекающие приёмы.
Например, технику 5-4-3-2-1, при которой необходимо найти пять любых предметов и повнимательнее рассмотреть их; сфокусировать внимание на четырёх тактильных ощущениях; заметить три разных звука; определить два запаха и почувствовать один вкус.
После напряжённой поездки важно дать организму отдых: принять ванную, уделить время медитации или хобби.
О том, что должно лежать зимой в багажнике у каждого автомобилиста, читайте тут.