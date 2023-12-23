Водителям рассказали, для чего надо мыть машину зимой

Он порекомендовал мыть авто хотя бы раз в неделю , независимо от того, что происходит на улице. А в нынешнюю переменчивую погоду с оттепелью не нужно дополнительных мер, ведь кузовы современных автомобилей довольно хорошо защищены от воздействия влаги.

Но исключение всё же есть — сильный мороз. В этом случае на кузове останется вода, которая замерзает вместе с его деталями.

Самые опасные реагенты для машины

Вредители железным коням россиян различаются по степени опасности. И хуже всего для автомобиля — химические и комбинированные реагенты, рассказал руководитель направления кузовного ремонта сети автосервисов Ярослав Кукарин. В их составе, как правило, хлорид натрия (техническая поваренная соль) и добавки, например мраморная крошка.

Так вот, из-за таких дорожных посыпок страдает кузов — соль разъедает лакокрасочное и резиновое покрытия, потом начинают ржаветь сколы и царапины. Да и это ещё не всё — ржавчина также появляется на днище и порогах.

Кроме этого, по словам специалиста, реагенты оседают почти на всех деталях подвески. Сильнее всего страдают топливные и тормозные магистрали, стойки амортизатора и бензобак.

Это всё про машины. А может быть и вред её владельцу. Например, из-за некачественного антифриза. Мы недавно рассказывали о том, какой выбирать не стоит и почему он опасен. Угрозы нешуточные — вплоть до потери зрения.