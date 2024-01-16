Жизнь
18:40, 16 января 2024
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Водителям рассказали, как не остаться без машины в снегопад

Крещенские морозы в этом году в столицу не придут, зато синоптики обещают сильные снегопады. Такая погода чревата не только пробками на дорогах. Если вовремя не почистить машину от снега, можно и вовсе лишиться транспорта, предупредил YouTube-блогер и автоэксперт Евгений Соловьёв. Он объяснил, почему водителям пора расчехлить щётки и лопаты.
freepik.com/senivpetro

freepik.com/senivpetro

Если автомобиль во время снегопадов стоит припаркованным, от снега нужно почистить не только его, но и пространство вокруг. Иначе снег может просесть и затвердеть. В этом случае вы просто не сможете сдвинуться с места, сказал эксперт.

Также нужно обязательно чистить колёсные диски. Во время движения снег будет налипать на них, и если вам предстоит выехать на трассу или магистраль, где скорость высокая, диски могут бить, предупредил Соловьёв. А если потом надолго оставить машину, могут примёрзнуть тормозные колодки.

Водителям стоит быть аккуратными, передвигаясь по глубокому снегу, сказал автоэксперт изданию «Подмосковье сегодня». Помните, что под снегом могут быть куски льда и другие предметы, которыми можно повредить днище. А если снег забьётся под капот, может и вовсе слететь ремень генератора — такие случаи бывали, добавил блогер.

Дорога — это всегда место повышенной опасности. Но чтобы ездить на машине в холодное время года, нужно иметь по-настоящему крепкие нервы. Вот что нужно, чтобы сохранить спокойствие за рулём зимой.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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