Водителям рассказали, почему опасно заряжать смартфон в машине

Как объяснил директор департамента инфраструктуры «EdgeЦентра» Алексей Учакин, батарея у телефона представляет собой литийионный аккумулятор, который со временем выходит из строя — хуже заряжается, быстрее разряжается и так далее. Поэтому смартфоны приходится периодически менять.

Однако что ещё быстрее приводит аккумулятор в негодность, так это зарядка в машине. Вся проблема в том, что в авто напряжение колеблется, а для телефона это не очень хорошо, а особенно — для его батареи.

Эксперт Учакин дал ещё пару советов, как заряжать смартфон. Стоит подключать его к сети, только когда осталось 20–30% зарядки, и держать там до 80–90%. Если доводить до 100% и оставлять телефон подключённым на ночь, то это будет вредить аккумулятору.

А ещё, заряжая телефон в машине, можно случайно стать жертвой мошенников. Об этом ранее рассказывал IT-эксперт и преподаватель Василий Шутов.