Вокалистка «Ленинграда» раскрыла, как Шнуров измывался над ней 17 часов в закрытой комнате

36-летняя Алиса Вокс рассказала, что сперва публика её не принимала и швырялась бутылками и кожурой от мандаринов. Но и в группе ей было несладко, а всё из-за того, что та была похожа на секту.

«"Ленинград" — это не рок-н-ролл, а секта. Там есть духовный лидер, внутренняя идеология, тоталитарный режим, единовластие, диктатура идеологическая…» — рассказала Вокс, добавив, что манипуляциями её вынуждали делать то, что она не хотела. Например, раздеться на сцене.

А однажды лидер группировки заперся с ней на 17 часов в комнате, потому что его потрясли новости о запрете мата в общественных местах и на публике, и он начал пить.

«Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели. Мы были вдвоём», — призналась Вокс. Она сказала, что тот случай сильно на неё повлиял, оставив с паническими атаками и кошмарами. Артистка тогда впервые пошла к психотерапевту.

А Шнурова тем временем постоянно куда-то «эмигрируют» в СМИ. В ноябре появилась информация, что он переехал в Германию вместе с женой, детьми и кошками. И артист прокомментировал все слухи.