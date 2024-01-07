Волочкова поздравила россиян фирменным шпагатом с Мальдив
Бывшая балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, решила похвастаться своим фирменным шпагатом. На этот раз 47-летняя знаменитость сделала его на надувном матрасе в виде «Жар-птицы». Снимками она поделилась в соцсетях. Танцовщица добавила, что её ноги — «золотые», а такая физическая форма — результат труда с 9-летнего возраста.
«Ноги мои зашли вам? Золотые. Это плоды труда с 9 лет, а не чесания женскими языками, прости господи», — написала Волочкова. Балерина отметила, что у женщин, которые критикуют её поведение, просто проблемы в интимной жизни.
Дело в том, в последнее время бывшая прима Большого театра чаще появляется в новостях не благодаря своим талантам, а из-за скандальных фото, «пьяных» видео и неоднозначных выходок. О том, чем именно она запомнилась, читайте тут.