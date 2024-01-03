Жизнь
20:00, 03 января 2024
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Волочкова рассказала, как не говорящий отец поздравил её с Новым годом

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова на Новый год подарила зрителям своё новое шоу. Но и сама не осталась без подарков. Например, она получила трогательное поздравление от отца. Отец балерины, бывший теннисист и легкоатлет Юрий Волчков 15 лет не разговаривает после перенесённого инсульта. Тем не менее он смог поговорить с дочерью в новогоднюю ночь.

Волочкова рассказала, как не говорящий отец поздравил её с Новым годом
© YouTube-канал «Алёна, блин»/кадр из видео

Волочкова рассказала, что говорила с отцом по видеосвязи. Несмотря на нечёткую речь, она смогла понять, что он хочет ей сказать.

«Но всеми эмоциями, даже говоря "со-со" и "ва-ва" он меня поздравил», — поделилась артистка с «Пятым каналом».

Теперь Волочкова собирается поздравить свою дочь Ариадну, которая живёт отдельно от неё. Ей в подарок она приготовила ювелирное украшение.

Кстати, дочь Волочковой не пригласила свою знаменитую мать на собственный выпускной и объяснила почему.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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