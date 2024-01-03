Волочкова рассказала, как не говорящий отец поздравил её с Новым годом

Волочкова рассказала, что говорила с отцом по видеосвязи. Несмотря на нечёткую речь, она смогла понять, что он хочет ей сказать.

«Но всеми эмоциями, даже говоря "со-со" и "ва-ва" он меня поздравил», — поделилась артистка с «Пятым каналом».

Теперь Волочкова собирается поздравить свою дочь Ариадну, которая живёт отдельно от неё. Ей в подарок она приготовила ювелирное украшение.

Кстати, дочь Волочковой не пригласила свою знаменитую мать на собственный выпускной и объяснила почему.