Волочкова рассказала, как не говорящий отец поздравил её с Новым годом
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова на Новый год подарила зрителям своё новое шоу. Но и сама не осталась без подарков. Например, она получила трогательное поздравление от отца. Отец балерины, бывший теннисист и легкоатлет Юрий Волчков 15 лет не разговаривает после перенесённого инсульта. Тем не менее он смог поговорить с дочерью в новогоднюю ночь.
Волочкова рассказала, что говорила с отцом по видеосвязи. Несмотря на нечёткую речь, она смогла понять, что он хочет ей сказать.
«Но всеми эмоциями, даже говоря "со-со" и "ва-ва" он меня поздравил», — поделилась артистка с «Пятым каналом».
Теперь Волочкова собирается поздравить свою дочь Ариадну, которая живёт отдельно от неё. Ей в подарок она приготовила ювелирное украшение.
Кстати, дочь Волочковой не пригласила свою знаменитую мать на собственный выпускной и объяснила почему.