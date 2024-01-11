Волочкова случайно показала своего спутника на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже почти неделю отдыхает на Мальдивах в гордом одиночестве, всё-таки не осталась без мужского внимания. До этого она радовала подписчиков фотографиями шпагата в самых разных местах острова и даже практически обнажёнными снимками, но на этот раз поклонников заинтересовал таинственный фотограф, который случайно (а может, и нет) попал в кадр.
На очередном снимке с Мальдив скандальной балерины она расположилась на подвесном диване на фоне стеклянного фасада. Казалось бы — ничего обычного. Но только в отражении стеклянной двери здания виден и сам фотограф. Это коренастый смуглый мужчина средних лет. Вероятнее всего, это сотрудник отеля.
Подписчики тут же принялись подсмеиваться на селебрити, которая заставляет сотрудников отеля фотографировать себя, но были и те, кто не исключил, что скоро этого нового знакомого Волочкова представит как своего нового кавалера.
Кстати, один из бывших балерины недавно свёл счёты с жизнью в СИЗО. Тут рассказали, как отреагировала любительница шпагатов.