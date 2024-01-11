Волочкова случайно показала своего спутника на Мальдивах

На очередном снимке с Мальдив скандальной балерины она расположилась на подвесном диване на фоне стеклянного фасада. Казалось бы — ничего обычного. Но только в отражении стеклянной двери здания виден и сам фотограф. Это коренастый смуглый мужчина средних лет. Вероятнее всего, это сотрудник отеля.

Подписчики тут же принялись подсмеиваться на селебрити, которая заставляет сотрудников отеля фотографировать себя, но были и те, кто не исключил, что скоро этого нового знакомого Волочкова представит как своего нового кавалера.

Кстати, один из бывших балерины недавно свёл счёты с жизнью в СИЗО. Тут рассказали, как отреагировала любительница шпагатов.