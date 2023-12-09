Волочкова устроилась работать официанткой. Новый год, новая я?

Сеть ресторанов устроила проект «Важные лица», в который пригласила звёзд российского шоубиза в качестве официантов и курьеров доставки. Так менеджмент заведения хотел привлечь внимание к сотрудникам, которых часто недооценивают, хоть они и работают наравне со всеми.

Волочкова сообщила в соцсетях, что собирается 9 декабря поработать официанткой в одном из ресторанов сети. Бояться ей нечего — до неё уже в этой роли отметились телерадиоведущая и актриса Алла Довлатова, комик Дмитрий Кожома, актеры Михаил Башкатов, Олег Верещагин и Никита Джигурда.

Как Волочкова будет справляться с наглыми посетителями, уже понятно. Можно вспомнить, как она ответила хейтерам после скандала с певцом Сергеем Лазаревым. Какого скандала? О нём больше узнать можно здесь.