Волосы Даны Борисовой намазали козьим калом. Разразился скандал

Об изобретении Данилова стало известно в начале октября. Как рассказал Mash, маску для волос из козьего кала начали продавать в люксовых SPA-салонах Москвы. Причём одна штука стоит аж 30 000 рублей. Якобы она помогает блондинкам повысить на полтона цветотип и убрать лишнюю желтизну.

Борисова решила поэкспериментировать, но, кажется, пожалела. В соцсетях она написала, что Данилов «сжёг» ей волосы во время процедуры, да ещё и назвал свиньёй. Стилист решил, что для его репутации это слишком тяжёлый и подлый удар. Он обвинил телеведущую в клевете и написал на неё заявление в полицию, узнал Mash.

Мастер утверждает, что Борисова пришла на процедуру уже с испорченными волосами. После откровений звезды в соцсетях ему якобы начали поступать проклятия и угрозы.

Борисова лысой вроде не стала, но с женщинами такое иногда тоже происходит. Ранее мы рассказывали, что может полностью лишить женщину волос. Это отнюдь не козий кал.