Волшебное слово для женского счастья. Психолог рассказал, кто сможет создать жизнь своей мечты
Одни женщины читают тонны околопсихологической литературы, ходят на курсы женственности и годами пытаются стать той самой богиней, к ногам которой упадут все блага мира. А другие тем временем успешно строят карьеру, семью, берут от жизни всё, что она может предложить, и добиваются поставленных целей. В чём их секрет? Как оказалось, в простом умении постоять за себя, объяснил психолог Михаил Лабковский.
Практически любая женщина не отказалась бы быть реализованной, позитивной и любимой. Чтоб и дом уютный, и работа в радость, и на шее никто не сидел, и проблемы если и не обходили стороной, то хотя бы быстро решались. Выглядит как жизнь мечты? Возможно, но вполне сбывающейся, заверяет Михаил Лабковский. Главное, любить и ценить себя.
Но «любить и ценить» иногда проще сказать, чем сделать. Как стать той самой женщиной мечты для самой себя? Лабковский уверен: главное – отстаивать свои границы.
«Как вы думаете, у кого личная жизнь складывается удачнее? У женщины, которая не умеет говорить "нет", скромно смотрит в пол и полностью зависит от партнёра? Или у той, которая умеет говорить ртом, отстаивает свои границы, понимает свои потребности и сообщает о них открыто?» — говорит психолог.
Чтобы повысить свою самооценку и научить окружающих вас уважать, для начала просто научитесь говорить «нет».
Делать это нужно открыто и чётко, без всяких намёков и заискиваний. Но в этом как раз и заключена основная сложность. Большинство просто не умеют открыто высказывать своё недовольство и несогласие с другими, боясь, что к ним станут хуже относиться.
У женщин к этому часто приплюсовывается страх потерять партнёра, ведь в России есть стойкий стереотип, что женщина должна во всём соглашаться с мужчиной. Но чем чаще женщина отказывается от себя и своих потребностей, тем быстрее её перестанут уважать.
Если постоянно замалчивать проблемы и не обозначать свои границы «чётким нет», вы так и будете делать то, что вам не нравится. А быть счастливой и строить жизнь своей мечты таким образом не получится. Только дамы с крепкими границами, а не с желанием быть удобной для окружающих или, наоборот, подавлять и контролировать, получают от жизни то, чего хотят, считает психолог.