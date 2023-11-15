Волшебное слово для женского счастья. Психолог рассказал, кто сможет создать жизнь своей мечты

Практически любая женщина не отказалась бы быть реализованной, позитивной и любимой. Чтоб и дом уютный, и работа в радость, и на шее никто не сидел, и проблемы если и не обходили стороной, то хотя бы быстро решались. Выглядит как жизнь мечты? Возможно, но вполне сбывающейся, заверяет Михаил Лабковский. Главное, любить и ценить себя.

Но «любить и ценить» иногда проще сказать, чем сделать. Как стать той самой женщиной мечты для самой себя? Лабковский уверен: главное – отстаивать свои границы.

«Как вы думаете, у кого личная жизнь складывается удачнее? У женщины, которая не умеет говорить "нет", скромно смотрит в пол и полностью зависит от партнёра? Или у той, которая умеет говорить ртом, отстаивает свои границы, понимает свои потребности и сообщает о них открыто?» — говорит психолог.