Волшебной палочкой в глаз. Как Warner Bros. может потерять миллионы из-за Гарри Поттера
Дети частенько бывают беззаботны и неосторожны — они даже упасть умудряются на ровном месте. С ребёнком американки Джессики Перри случилось кое-что похуже — он травмировал себе глаз волшебной палочкой Гарри Поттера. В результате мамочка подала многомиллионный иск на Warner Bros., которая экранизировала книги о мальчике-волшебнике.
© Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", kinopoisk.ru
Как сообщило издание TMZ, Перри купила копию палочки с небольшой лампочкой на конце и дала поиграть с ней своим сыновьям. В то время пока старший размахивал игрушкой, металлическая часть палочки отлетела младшему брату прямо в глаз.
В результате у ребёнка повредилась сетчатка и вытекла часть глаза. Малыш перенёс уже несколько операций, но ему предстоит ещё длительное и болезненное лечение. Плюс нужна психологическая реабилитация, так как парень боится засыпать в темноте. Также мать отметила, что её сын вряд ли сможет заниматься активным спортом. Именно поэтому она и хочет отсудить у киностудии компенсацию аж в $8 млн.
Результат судебного процесса пока неизвестен. Ранее «Секрет» рассказывал, что Warner Bros. занимается созданием сериала о Гарри Поттере. Что известно о картине — можно узнать тут.