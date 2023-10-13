Волшебной палочкой в глаз. Как Warner Bros. может потерять миллионы из-за Гарри Поттера

Как сообщило издание TMZ, Перри купила копию палочки с небольшой лампочкой на конце и дала поиграть с ней своим сыновьям. В то время пока старший размахивал игрушкой, металлическая часть палочки отлетела младшему брату прямо в глаз.

В результате у ребёнка повредилась сетчатка и вытекла часть глаза. Малыш перенёс уже несколько операций, но ему предстоит ещё длительное и болезненное лечение. Плюс нужна психологическая реабилитация, так как парень боится засыпать в темноте. Также мать отметила, что её сын вряд ли сможет заниматься активным спортом. Именно поэтому она и хочет отсудить у киностудии компенсацию аж в $8 млн.

Результат судебного процесса пока неизвестен. Ранее «Секрет» рассказывал, что Warner Bros. занимается созданием сериала о Гарри Поттере. Что известно о картине — можно узнать тут.