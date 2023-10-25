Вор сделал подкоп и проник в питерскую квартиру через пол. Но ход кротом не удался

Ограбление произошло в Петербурге на улице Здоровцева ранним утром. 58-летний Владимир сделал подкоп под жилую пятиэтажку и попал в квартиру на первом этаже через пол. Всего-то нужно было разбить бетонное перекрытие.

Проделав дырку в напольном покрытии, грабитель оказался на кухне. А хозяев в это время дома как раз не было. Вор забрал $1213, €85 и ещё немного золотишка. В сумме улов вышел на 230 000 рублей.

Правда, радовался награде товарищ недолго — его задержали через два часа. Добычу изъявили, а против креативщика завели уголовное дело. Теперь он может сесть на срок до шести лет.

Хорошо, что владельцы квартиры оперативно вызвали полицию. Но что делать, если взломали не замок на вашей двери, а ваш аккаунт в Telegram? Ответ есть тут.