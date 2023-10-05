Вот это сервис. Стало известно, как часто у россиян крадут данные при ремонте смартфона

Как выяснила компания Artezio, в России ремонтируют более 4,7 млн смартфонов, и после этого в 10% случаев происходит утечка данных. А точнее как — в 7,3% случаев мастера крадут фото и видео, 3,5% — пароли для вход в учётные записи, облачные хранилища и другое. И в 4,8% случаев мастера имели доступ к приложениям на смартфонах клиентов.

Из-за кражи и слива данных 2,4% россиян получили серьёзный удар по кошельку и репутации. К чему это привело? Большинство клиентов (58%) сделали выводы и теперь не будут пользоваться услугами непроверенных сервисов и мастеров. 25% подключили двухфакторную аутентификацию, а остальные 13% решили оставить всё как есть.

Выяснилось, что 80% людей не хранят на телефоне важные данные, которые было бы страшно потерять или слить. Правда, они не учитывают, что на смартфоне есть банковские приложения и на него приходят все коды подтверждения. К тому же часто в галерее или в истории сообщений бывают фото документов, в том числе паспорта. Но из-за этой уверенности 70% россиян не делают ничего, чтобы защитить свои данные.

Но стоит ли вообще нести телефон в сервис? Всё зависит от времени службы и цены девайса. Если смартфон стоил дорого, то лучше показать его к мастеру, мало ли что. Если телефон был бюджетный — 10 000–15 000 рублей — и он отлетел в первый год службы, то можно и отнести его в сервис. Если девайс старше, то проще купить такой же подержанный или вообще новый.