Вот как правильно пользоваться чайником. Да, и тут есть нюансы

По словам эксперта, в чайник не стоит наливать сырую воду. Обычно вода из-под крана или из скважины слишком жёсткая. Все эти минералы и металлы будут оседать в виде накипи, которая не пойдёт на пользу прибору и вашему здоровью. Так что лучше заливать в чайник предварительно отфильтрованную воду или бутилированную.

Также воду не стоит кипятить несколько раз. При повторных кипячениях в воде могут накапливаться минеральные соли, которые негативно повлияют на здоровье почек. В идеале: вскипятили, попили, а остаток вылили.

Для того чтобы чайник проработал дольше не стоит наливать в него много воды, но и кипятить его полупустым не надо. Лучше наливать воды до середины или чуть больше. А ещё его нужно регулярно чистить от накипи. Она накапливает вредные вещества, которые потом могут попасть в организм. Так что лимонка или уксус в помощь.

Мешкова также напомнила, что не стоит оставлять работающий чайник без присмотра и заливать туда что-то, кроме воды. А если вы надолго уезжаете из дома, то прибор нужно отключить из розетки.

Кстати, чайник не только помогает кипятить воду, но ещё и снимает стресс. Как — рассказали в этом материале.