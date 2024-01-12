Вот тебе и здрасьте. В Москве составили список стоп-слов для врачей

Вот какие фразы врачам рекомендовали не произносить во время приёма:

«здрасьте»;

«сядьте»;

«что у вас?»

«достаточно»;

«ясно»;

«ваша проблема»;

«идите уже»;

«не болейте» и т. п.

Кроме того, врачам запретили насмехаться над пациентом, критиковать коллег, пользоваться слишком сложными медицинскими терминами.

Врачи должны общаться вежливо и обращаться к пациенту исключительно на «вы». Также они должны внимательно слушать, задавать уточняющие вопросы, чётко озвучить диагноз и объяснить, что он значит, сказано в документе.

Чтобы следить за исполнением этих рекомендаций, в кабинетах врачей установят аудиоконтроль. Специалисты депздрава собираются прослушивать записанные приёмы и оценивать их по специальной форме. Исключение сделали только для стоматологов — их записывать не будут.

Как заверили чиновники, это была инициатива руководителей столичных поликлиник, которые хотят разработать программы повышения квалификации для персонала. При этом в депздраве подчеркнули, что аудиоролики будут «обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача».

Ранее стало известно, что в России все медицинские карты переведут в онлайн-формат.