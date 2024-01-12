Жизнь
07:00, 12 января 2024
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Вот тебе и здрасьте. В Москве составили список стоп-слов для врачей

В конце 2023 года столичный депздрав распорядился установить в поликлиниках аудиоконтроль. Он должен появиться в каждом кабинете, кроме стоматологических. По замыслу чиновников, специально обученные люди будут прослушивать записи приёмов и оценивать их качество. Отдельно в департаменте перечислили фразы, которых врачам следует избегать в общении с пациентами.

Freepik/pressfoto

Freepik/pressfoto

Вот какие фразы врачам рекомендовали не произносить во время приёма:

  • «здрасьте»;
  • «сядьте»;
  • «что у вас?»
  • «достаточно»;
  • «ясно»;
  • «ваша проблема»;
  • «идите уже»;
  • «не болейте» и т. п.

Кроме того, врачам запретили насмехаться над пациентом, критиковать коллег, пользоваться слишком сложными медицинскими терминами.

Врачи должны общаться вежливо и обращаться к пациенту исключительно на «вы». Также они должны внимательно слушать, задавать уточняющие вопросы, чётко озвучить диагноз и объяснить, что он значит, сказано в документе.

Чтобы следить за исполнением этих рекомендаций, в кабинетах врачей установят аудиоконтроль. Специалисты депздрава собираются прослушивать записанные приёмы и оценивать их по специальной форме. Исключение сделали только для стоматологов — их записывать не будут.

Как заверили чиновники, это была инициатива руководителей столичных поликлиник, которые хотят разработать программы повышения квалификации для персонала. При этом в депздраве подчеркнули, что аудиоролики будут «обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача».

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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