Воздвижение Креста Господня: история, смысл и традиции праздника

Появление праздника Воздвижения связывают с обретением в 326 году креста, на котором распяли Иисуса. В 306 году править стал император Константин Великий, и он решил отыскать этот крест.

Реликвию нашли и привезли с Голгофы в Иерусалим. Чтобы увидеть её, собрались толпы верующих. В один момент патриарх Макарий поднял святыню над головой.

«Этот крест был торжественно воздвигнут вверх над огромным собранием народа, народ был осенён этим крестом. И затем крест был поставлен в базилику, недавно построенную, Воскресения Христова, и с тех пор каждый год празднуется эта дата — торжество христианства после многих лет гонений и притеснений», — рассказал Савченко «Известиям».

А ещё при новом императоре прекратились многовековые гонения на христиан, и как раз христианство стало в империи главенствующей религией. Язычество ушло.

«Это праздник торжества христианства, поскольку после воскресения Христова христиане почти три века жили в условиях языческих гонений. Этих гонений было много, они были часто кровавыми, изнурительными, жестокими. Несмотря на это, христианство всё равно неуклонно распространялось, несмотря на тюрьмы, казни, ссылки и издевательства», — рассказал священники.

По его словам, праздник вызывает двойственные эмоции: с одной стороны, верующие радуются и вспоминают обретение креста, а с другой, помнят и страдания Христовы на этом кресте.

В общем, веселиться и шумно радоваться в этот день нельзя.

Ещё в этот день не советуют ругаться, заниматься тяжёлым физическим трудом и много трудиться по дому, исключение — приготовление еды.

День Крестовоздвижения приходится на пост. Накануне праздника проходит всенощное бдение. Утром христиане приходят на службу, на которой торжественно выносят крест. Есть традиция в этот день дарить близким крестики.

А о том, какие молитвы читают в этот день, можно прочитать здесь.