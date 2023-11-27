Возле Анапы на берег выкинуло гигантское судно с людьми. Видео

Судно Blue Shark шло под флагом Белиза и остановилось в Тамани, чтобы заполниться для рейса. Команда, состоящая из граждан Сирии, Индии и Египта, загрузила 2700 т ячменя и решила встать на якорь, опасаясь сильного шторма. Но это не помогло, и сухогруз отнесло в море, а потом прибило к берегу возле посёлка Витязево.

Команда судна не пострадала, её благополучно спасли, а сам сухогруз никаких пробоин не получил. Однако с ним пока ничего не делают — владелец судна не выходит на связь. Есть хорошая вероятность, что Blue Shark станет вторым Rio — турецким кораблём, который сел на мель недалеко от Геленджика.

В 2018 году его решили оставить как есть, потому что спасение судна обошлось бы в его стоимость. А сейчас местные жители устраивают туда морские прогулки и водят экскурсии.