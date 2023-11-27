Возле Анапы на берег выкинуло гигантское судно с людьми. Видео
Последствия шторма на крымском и краснодарском побережье ещё долго будут преследовать россиян, и не только потому, что циклон движется дальше, завалив Москву снегом и парализовав движение. Спасатели до сих пор разгребают последствия стихийного бедствия, но вот с этим точно придётся повозиться. К берегу у посёлка Витязево на мель выбросило огромный сухогруз.
Судно Blue Shark шло под флагом Белиза и остановилось в Тамани, чтобы заполниться для рейса. Команда, состоящая из граждан Сирии, Индии и Египта, загрузила 2700 т ячменя и решила встать на якорь, опасаясь сильного шторма. Но это не помогло, и сухогруз отнесло в море, а потом прибило к берегу возле посёлка Витязево.
Команда судна не пострадала, её благополучно спасли, а сам сухогруз никаких пробоин не получил. Однако с ним пока ничего не делают — владелец судна не выходит на связь. Есть хорошая вероятность, что Blue Shark станет вторым Rio — турецким кораблём, который сел на мель недалеко от Геленджика.
В 2018 году его решили оставить как есть, потому что спасение судна обошлось бы в его стоимость. А сейчас местные жители устраивают туда морские прогулки и водят экскурсии.
Blue Shark же ни разу не маленький: длина — 167 м, ширина — 26, вес тоже пугает — 95 т тяжёлого и 15 т дизельного топлива, ещё и груз в 2700 т ячменя. Поэтому ожидается, что его доставка на нужную глубину тоже влетит в копеечку.
От шторма пострадали многие черноморские города, например, в одном только Севастополе бедствие повредило океанариум, и из-за этого погибло около 800 его обитателей.