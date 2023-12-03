Врач дал советы, как защититься от простатита

По словам врача, простатит достаточно распространён, особенно среди мужчин от 30 до 50 лет. Согласно статистике, около 35% всех обращений к урологу связаны с симптомами простатита.

Профилактика простатита

Профилактика в первую очередь связана с устранением тех факторов, которые потенциально могут способствовать его развитию.

Придерживайтесь здорового питания

Стоит избегать жирной, острой и пряной пищи. Также важно ограничить употребление алкоголя и не перебарщивать с кофе.

Соблюдайте режим активности и отдыха

Важно поддерживать правильный режим дня — просыпаться и засыпать в одно и то же время, а также спать достаточное количество часов. Помимо этого, рекомендуется избегать долгого сидения, особенно на мягких поверхностях.

Избегайте переохлаждений

Не должны переохлаждаться нижние конечности и поясница. В холодное время года стоит носить термобельё и качественную одежду из мембранных тканей, которые позволяют сохранить тепло.

Поддерживайте регулярную половую жизнь

Считается, что сексуальная активность с постоянным партнёром может быть благоприятной для здоровья предстательной железы.

Показывайтесь врачу

Важную роль также играют регулярные медицинские осмотры и консультации с урологом. При появлении неприятных симптомов нужно сразу обратиться к специалисту, а не игнорировать их.