Врач дал советы, как защититься от простатита
Простатит — это воспаление предстательной железы. Он широко распространён среди мужчин, причём довольно легко может стать хроническим и дополниться различными осложнениями. К счастью, избежать болезни помогают довольно простые рекомендации. О каких мерах профилактики стоит знать, журналистам рассказал уролог-андролог медицинского центра «Неболит» Андрей Сериков.
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По словам врача, простатит достаточно распространён, особенно среди мужчин от 30 до 50 лет. Согласно статистике, около 35% всех обращений к урологу связаны с симптомами простатита.
Профилактика простатита
Профилактика в первую очередь связана с устранением тех факторов, которые потенциально могут способствовать его развитию.
Придерживайтесь здорового питания
Стоит избегать жирной, острой и пряной пищи. Также важно ограничить употребление алкоголя и не перебарщивать с кофе.
Соблюдайте режим активности и отдыха
Важно поддерживать правильный режим дня — просыпаться и засыпать в одно и то же время, а также спать достаточное количество часов. Помимо этого, рекомендуется избегать долгого сидения, особенно на мягких поверхностях.
Избегайте переохлаждений
Не должны переохлаждаться нижние конечности и поясница. В холодное время года стоит носить термобельё и качественную одежду из мембранных тканей, которые позволяют сохранить тепло.
Поддерживайте регулярную половую жизнь
Считается, что сексуальная активность с постоянным партнёром может быть благоприятной для здоровья предстательной железы.
Показывайтесь врачу
Важную роль также играют регулярные медицинские осмотры и консультации с урологом. При появлении неприятных симптомов нужно сразу обратиться к специалисту, а не игнорировать их.