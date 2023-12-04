Врач дала рецепт чудо-супа из тыквы. Только с ним нужно быть осторожнее
В тыкве огромное количество пользы. Она содержит кальций и много разных витаминов — С, Е, К, витамины группы В. Но самое главное — в ней присутствует редкий витамин Т, который участвует в обменных процессах и сжигании жиров. Почему в рационе не обойтись без тыквы и что из неё приготовить, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Список полезных свойств тыквы очень большой. Смотрите сами:
- очищение организма от токсинов и шлаков,
- нормализация водно-солевого баланса,
- стабилизация метаболизма,
- снижение артериального давления,
- повышение гемоглобина,
- улучшение структуры тканей, повышение эластичности,
- улучшение пищеварения,
- выравнивание гликемического профиля при сахарном диабете,
- укрепление сердечной мышцы и стенок сосудов.
Можно есть её в запечённом виде как гарнир. А можно приготовить полноценное блюдо, которое будет и вкусное, и полезное. Речь идёт о тыквенном супе-пюре на основе куриного или говяжьего бульона.
Блюдо простое в приготовлении и недорогое. Помимо тыквы и бульона, для него понадобится морковь, картофель, тыквенные семечки и кусочек сливочного масла.
Есть только одно ограничение: у людей со слабым кишечником тыквенный суп может провоцировать диарею, предупредила Лебедева в своём телеграм-канале.