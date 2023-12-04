Врач дала рецепт чудо-супа из тыквы. Только с ним нужно быть осторожнее

Список полезных свойств тыквы очень большой. Смотрите сами:

очищение организма от токсинов и шлаков,

нормализация водно-солевого баланса,

стабилизация метаболизма,

снижение артериального давления,

повышение гемоглобина,

улучшение структуры тканей, повышение эластичности,

улучшение пищеварения,

выравнивание гликемического профиля при сахарном диабете,

укрепление сердечной мышцы и стенок сосудов.

Можно есть её в запечённом виде как гарнир. А можно приготовить полноценное блюдо, которое будет и вкусное, и полезное. Речь идёт о тыквенном супе-пюре на основе куриного или говяжьего бульона.

Блюдо простое в приготовлении и недорогое. Помимо тыквы и бульона, для него понадобится морковь, картофель, тыквенные семечки и кусочек сливочного масла.

Есть только одно ограничение: у людей со слабым кишечником тыквенный суп может провоцировать диарею, предупредила Лебедева в своём телеграм-канале.