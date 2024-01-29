Названа инфекция, которая ведёт к импотенции в 60% случаев

Карамова отметила, что воспаление может быть тяжёлым. У 51−76% пациентов яички уменьшаются в размерах. Также у пациентов с проказой, как правило, повышен уровень фолликулостимулирующего гормона и лютеинизирующего гормона, а тестостерон низкий. При этом либидо может снижаться уже от самого факта заболевания.

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