Опубликовано 29 января 2024, 05:00
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Названа инфекция, которая ведёт к импотенции в 60% случаев
Лепра, она же проказа, или болезнь Гансена, — это инфекция, которая поражает нервы и кожу, ведёт к потере чувствительности и деформации мягких тканей. Как рассказала заведующая отделом дерматологии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Арфеня Карамова, в 60% случаев эта болезнь ведёт к проблемам с либидо и потенцией. Всё из-за гормонального сбоя и воспаления яичек.
Карамова отметила, что воспаление может быть тяжёлым. У 51−76% пациентов яички уменьшаются в размерах. Также у пациентов с проказой, как правило, повышен уровень фолликулостимулирующего гормона и лютеинизирующего гормона, а тестостерон низкий. При этом либидо может снижаться уже от самого факта заболевания.
В этом материале врач развеял самые популярные мифы о мужском здоровье.
Автор:iDatica, Анна Рожкова
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