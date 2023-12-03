Жизнь
22:40, 03 декабря 2023
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Врач назвал основные причины проблем с поджелудочной. Кто в зоне риска?

В системе пищеварения поджелудочная железа занимает не последнее место: она вырабатывает ферменты, которые нужны для переработки белков, жиров и углеводов. В то же время орган функционирует и как часть эндокринной системы. О том, почему чаще всего с поджелудочной железой возникают проблемы, рассказал гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Freepik

Freepik

По словам эксперта, 85% случаев панкреатита возникают по двум причинам — чрезмерное употребление алкоголя и плохая работа желчевыводящей системы. Между тем панкреатит — это тяжёлая и потенциально смертельная болезнь, которая требует лечения в стационаре.

Ещё одна причина, которую назвал врач, — это употребление жирной пищи в большом количестве. Если поджелудочная даёт о себе знать, то у человека есть всего две попытки остановить опасную болячку: первая — это изменить свой образ жизни, питание и начать принимать необходимые препараты, а вторая — с помощью хирургов в больнице.

О том, какой образ жизни защитит от рака поджелудочной, рассказали тут.

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