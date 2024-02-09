Врач назвал проблемы с обменом веществ, которые могут быть только у женщин

Чем женский метаболизм отличается от мужского

Гормональный фон у мужчин может меняться в зависимости от нагрузок и уровня стресса, но в целом он стабилен. Скачков гормонов в течение месяца у мужчин, как правило, не происходит.

На женщин тоже влияют и нагрузки, и стресс. Но их метаболизм в целом устроен иначе. Важное отличие женского организма от мужского — наличие менструального цикла, из-за которого концентрации гормонов — тестостерона, эстрадиола, прогестерона и других — регулярно меняются, отметил врач.

Типичные проблемы с обменом веществ у женщин

Скорость обмена веществ у женщин зависит от менструального цикла: во время менструации она замедляется, а непосредственно перед ней достигает своего максимума. Это влияет на настроение, уровень энергии, на то, как работает организм и как он перерабатывает поступающие калории.

Среди «женских» патологий также можно назвать:

акне, появляющиеся на фоне гормональных нарушений;

бесплодие;

гипотиреоз (встречается у женщин гораздо чаще, чем у мужчин).

Лишний вес и обмен веществ у женщин и мужчин

Проблема избыточного веса и ожирения характерна для представителей обоих полов.

Ожирение связано не только с половыми, но и с другими гормонами, например, с чрезмерной выработкой инсулина и развивающейся на этом фоне инсулинорезистентностью. Последняя может возникнуть как у мужчин, так и у женщин, объяснил Терушкин.

На набор веса влияет выработка тестостерона, а потому «просадка» в половых гормонах может сделать человека более склонным к полноте. Тем не менее это не только женская «боль» — мужчины также страдают от набора лишних килограммов.

Как женщине избежать проблем с обменом веществ

Очень важно обратить внимание на свой образ жизни. Значение имеют четыре основных фактора:

питание: важно есть 1,5 г белка на килограмм веса, пить воду — не менее 20–30 мл на килограмм веса;

физическая активность: подойдут любые тренировки, которые вам «заходят». Если не удаётся найти активность по душе, старайтесь проходить 10 000 шагов или делать 100 приседаний с подъёмом на носки каждый день;

длительность сна — 7–8 часов каждую ночь;

отслеживание дефицитов витаминов и микроэлементов и их своевременное восполнение.

Раз в 6–12 месяцев стоит делать чекап — проверку всего организма в целом. Среди рекомендованных анализов:

общий анализ крови,

биохимия,

анализы для определения содержания витаминов и микроэлементов,

определение концентрации половых гормонов.

Женщинам в репродуктивном возрасте надо следить за своим циклом, своевременно замечая любые отклонения от регулярности и вовремя проверяя уровень половых гормонов.

Тем, кто находится в перименопаузе и приближается к климаксу, стоит знать о возможностях заместительной гормональной терапии, которая поможет продлить молодость и отсрочить менопаузу, рекомендовал эксперт.

Начинать её стоит за 1–3 года до менопаузы, когда уровень половых гормонов уже начинает постепенно снижаться. Проводиться такая терапия должна обязательно под контролем специалиста — стандартных схем не существует, всё подбирается индивидуально.

Существует мнение, что заместительная гормональная терапия не может длиться дольше 3–5 лет, но это не так: на ней можно оставаться сколь угодно долго, если не забывать про регулярные чекапы и проверки, подчеркнул врач. Они помогут вовремя выявить побочные эффекты и осложнения.