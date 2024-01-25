Жизнь
Опубликовано 25 января 2024, 18:40
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Врач назвал продукты, которые защитят от рака желудка. А ведь вы это едите

Заболевание это опасно тем, что распознать его на ранних стадиях помогает только регулярная диагностика у врача. Но делают это далеко не все, и поэтому часто о болезни узнают на поздних стадиях, когда лечение уже не даёт никаких гарантий. Так что лучше заботиться о здоровье заранее. Какие пищевые привычки помогут снизить риски рака желудка, «Газете.ru» рассказал руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.
Freepik

Freepik

По словам Серякова, пищевое поведение — один из важных факторов риска развития рака желудка. Наибольшую опасность представляют копчёности, красное мясо, консервированные солёные продукты, спиртное, овощи и фрукты с токсинами.

Врач уточнил, что в колбасах и мясных консервах есть очень вредные канцерогены — нитрозамины, акриламиды и пероксиды. Из-за них клетки в желудке как раз и начинают мутировать. Он также добавил, что из-за тепловой обработки активность этих веществ усиливается. Серяков напомнил, что даже 50 г колбасы увеличивают риски колоректального рака на 18%.

Также риски рака желудка растут у тех, кто употребляет алкоголь. При сильной интоксикации метанол и этанол повреждают стенки кардии. Это провоцирует онкологию.

Ещё опасность представляют чересчур острая, солёная и консервированная пища и соусы. Такие продукты могут разъедать стенки желудка и провоцировать язву. Исследования показывают, что азиаты, которые питаются острой и солёной едой, встречаются с онкологией в ЖКТ чаще.

Так что лучше придерживаться средиземноморской диеты — есть больше овощей, фруктов, рыбы, мягких несолёных сыров и сдабривать всё это оливковым маслом.

О том, как не позволить канцерогенам угробить ваше здоровье, объяснили здесь.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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