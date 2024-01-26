Врач назвал простой способ снизить холестерин и сахар. Будет вкусно

По словам специалиста, финики могут снизить уровень плохого, атерогенного холестерина. Это подтверждают исследования, заметил он. Правда, финиками в рационе нельзя заменить лекарства.

Также финики помогут нормализовать сахар, хотя сами по себе они очень сладкие. Причём они эффективны даже при преддиабетном состоянии. При этом есть их нужно в умеренных количествах, так как углеводный индекс у продукта высок.

О том, какие ещё продукты защитят от диабета, рассказали в этом материале.