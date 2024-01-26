Опубликовано 26 января 2024, 08:00
1 мин.
Врач назвал простой способ снизить холестерин и сахар. Будет вкусно
Высокие холестерин и сахар — проблема, которая сейчас касается многих взрослых россиян. Дело в том, что и тот, и другой показатель должны быть в норме. Иначе велики риски столкнуться с болезнями сердца и сосудов, ЖКТ и других органов. Но пить таблетки, тем более на постоянной основе, мало кому хочется. Врач-диетолог Константин Иванов рассказал, какой продукт поможет снизить и сахар, и холестерин.
По словам специалиста, финики могут снизить уровень плохого, атерогенного холестерина. Это подтверждают исследования, заметил он. Правда, финиками в рационе нельзя заменить лекарства.
Также финики помогут нормализовать сахар, хотя сами по себе они очень сладкие. Причём они эффективны даже при преддиабетном состоянии. При этом есть их нужно в умеренных количествах, так как углеводный индекс у продукта высок.
О том, какие ещё продукты защитят от диабета, рассказали в этом материале.