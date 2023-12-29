Врач назвал самый полезный сыр. Он родом из Норвегии
Учёные недавно выяснили, что лучший для здоровья сорт сыра — ярлсберг. Его отличительные черты — дырочки и лёгкий ореховый вкус. Это норвежский полутвёрдый сыр, который готовят из пастеризованного коровьего молока. По сравнению с другими в нём меньше жира и холестерина, а полезных компонентов больше. Подробнее «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, в ярлсберге содержится очень много витамина К2. Он необходим для правильного усвоения кальция — чтобы тот и пошёл по назначению в кости, а не отложился внутри сосуда и в итоге сформировал атеросклеротическую бляшку.
«В таком случае на холестерин накладывается кальций, он затвердевает, а это опасно для здоровья», — сказала врач.
Если же кальций задержится в сосудах, то выше риск осложнений от атеросклероза, инсульта и инфаркта. Ну а для того, чтобы он нормально отложился, необходим витамин К. Богаты витамином К2 как раз сыры — его там производят бактерии. А в ярлсберге таких бактерий очень много.
Также в топе полезных сыров козий, пармезан, моцарелла и фета, ранее рассказала врач-диетолог Ирина Писарёва. Они содержат большое количество необходимых витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот.