Врач назвал самый полезный сыр. Он родом из Норвегии

По словам специалиста, в ярлсберге содержится очень много витамина К2. Он необходим для правильного усвоения кальция — чтобы тот и пошёл по назначению в кости, а не отложился внутри сосуда и в итоге сформировал атеросклеротическую бляшку.

«В таком случае на холестерин накладывается кальций, он затвердевает, а это опасно для здоровья», — сказала врач.

Если же кальций задержится в сосудах, то выше риск осложнений от атеросклероза, инсульта и инфаркта. Ну а для того, чтобы он нормально отложился, необходим витамин К. Богаты витамином К2 как раз сыры — его там производят бактерии. А в ярлсберге таких бактерий очень много.

Также в топе полезных сыров козий, пармезан, моцарелла и фета, ранее рассказала врач-диетолог Ирина Писарёва. Они содержат большое количество необходимых витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот.