Врач назвала 3 привычки, убивающие зрение каждый день

Привычки, которые портят зрение

1. Неправильное чтение

Чтение в транспорте — будь то вагон метро или автобус — приводит к снижению остроты зрения. Глаза серьёзно нагружаются, потому что им приходится совершать много движений, при этом цилиарная мышца постоянно напряжена, чтобы держать текст в фокусе.

Вредно также читать лёжа и за компьютером. При взгляде под углом глаз не способен удерживать правильный фокус на тексте, поэтому постоянно переключается с одной точки на другую. Из-за этого он может серьёзно напрягаться, объяснила врач.

Неправильное освещение при чтении или работе за компьютером тоже влияет на остроту зрения. Например, при плохой освещённости могут пострадать фоторецепторы сетчатки. Насторожить должны плавающие тёмные пятна перед глазами.

2. Ошибки в использовании очков и линз

Подобрать очки или контактные линзы так, чтобы зрение не садилось ещё больше, может только врач-офтальмолог. Они нужны не только для обеспечения остроты зрения, но и для правильной работы зрительного аппарата. Если постоянно их носить, снижается риск косоглазия, близорукости, астигматизма и т. д.

Важно не забывать о гигиене — привычка постоянно надевать и снимать линзы грязными руками вредит глазам, добавила офтальмолог. А ещё нужно следить за сроком ношения линз.

3. Несмытый макияж

Очень вредно для глаз не смывать макияж, сказала Анисимова «Газете.Ru». В косметике могут присутствовать вредные химические вещества, которые при попадании в глаза способны вызвать даже ожог роговицы. Если вовремя не обратиться к офтальмологу, зрение может серьёзно пострадать.

Признаки катаракты у молодых

Со временем зрение у многих людей обычно ухудшается. К 60–70 годам из-за возрастного помутнения хрусталика в 90% случаев возникает катаракта. Увы, это заболевание может появиться гораздо раньше — ещё до 40 лет.

Офтальмохирург Максим Ладанов рассказал, по каким симптомам у себя можно заподозрить катаракту: